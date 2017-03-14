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Kazaya davetiye

Park Orman önünde resmen kazaya davetiye çıkarılması, o anda oradan araçları ile geçmekte olan sürücüleri ve yolcuları çileden çıkardı.

14 Mart 2017 08:22
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Park Orman önünde resmen kazaya davetiye çıkarılması, o anda oradan araçları ile geçmekte olan sürücüleri ve yolcuları çileden çıkardı. Park Orman giriş kapısından ne amaçla yapıldığı belli olmayan bir uygulama seyir halinde olan araçlar için büyük bir tehlike oluşturdu. Park Orman giriş kapısından bir arasözden yola sıkılan tazyikli su geniş bir alanda suyun birikmesine neden olurken, biranda biriken suya dalan araç sürücüleri zor ve sıkıntılı anlar yaşadılar. İsmini vermek istemeyen bir sürücü, “Park Orman giriş kapısına varmadan önce kısmen keskin bir viraj var. Bu virajı geçtiğimiz an birden Park Orman girişinden bir arasözden sıkılan tazyikli su ile karşılaştık. Biriken su önümüzdeki bazı araç sürücülerinin ani fren yapmalarına neden oldu. Mucize eseri kaza olmadı ama kazaya resmen davetiye çıkarılmış oldu” dedi.





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