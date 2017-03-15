Kaymakam Saltaş: “MYO ile birlikte anket yapıyoruz”

Ankete katılanların ya da anket yapıldığını duyanların üzerine ilaveler yaparak bir başkasına aktardığı ve Elmalı kamuoyunun gündeminde ilk sırayı alan anketin Elmalı Kaymakamlığı tarafından Elmalı Meslek Yüksek Okulu’yla ortaklaşa yapıldığı öğrenildi. Konu ile ilgili telefonla arkadaşımız Erkin Özgünsür’e bilgiler aktaran Kaymakam Saltaş, “Amacımız, vakfın hizmetlerindeki memnuniyeti ölçmek. Anketten çıkacak sonuç vakfın bundan sonraki çalışmalarında rehber olacak” dedi. Kaymakam Saltaş, ankete katılanların isimlerinin özellikle sorulmadığını, bunun yanında anket içinde herhangi bir ismin ya da isimlerin geçmediğini de kaydetti.