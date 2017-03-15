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Kaymakam Saltaş: “MYO ile birlikte anket yapıyoruz”

Ankete katılanların ya da anket yapıldığını duyanların üzerine ilaveler yaparak bir başkasına aktardığı ve Elmalı kamuoyunun gündeminde ilk sırayı alan anketin Elmalı Kaymakamlığı tarafından Elmalı Meslek Yüksek Okulu’yla ortaklaşa yapıldığı öğrenildi. Konu ile ilgili telefonla arkadaşımız Erkin Özgünsür’e bilgiler aktaran Kaymakam Saltaş, “Amacımız, vakfın hizmetlerindeki memnuniyeti ölçmek. Anketten çıkacak sonuç vakfın bundan sonraki çalışmalarında rehber olacak” dedi. Kaymakam Saltaş, ankete katılanların isimlerinin özellikle sorulmadığını, bunun yanında anket içinde herhangi bir ismin ya da isimlerin geçmediğini de kaydetti.

15 Mart 2017 08:59
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Kaymakam Gürbüz Saltaş, Elmalı’da yapılan anket ile ilgili asılsız söylentilere ve uydurma iddialara son noktayı arkadaşımız Erkin Özgünsür’e konu ile ilgili açıklama yaparak koydu. Kaymakam Saltaş, “Yapılan anket, Elmalı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın hizmetlerinin memnuniyetinin belirlenmesi ile ilgili. Anketten çıkacak sonuç vakfın çalışmalarına ayna olacak, rehber olacak” dedi.
Biranda Elmalı gündeminde en çok konuşulan konu olan anketin Elmalı Meslek Yüksek Okulu ile ortaklaşa yapıldığını kaydeden Kaymakam Gürbüz Saltaş, “Ankete katılanlara kesinlikle isim sorulmuyor. Özellikle sorulmasını istemedik. Çünkü, vakıf çalışanı açısından da böyle olması doğrusu.  Ankette yeralan sorular, vakfın hizmetlerinin yerine getirilip-getirilmemesiyle ilgili. Vakıfın çalışmaları konusunda vatandaşa yeterince bilgilendirme yapılıp- yapılmadığını tespit etmeye yönelik. Hizmetlerin verimliliğini ortaya koyacak sorular soruluyor. İlçe merkezinden mi, köylerden mi talep alınıyor, sorular bunun belirlenmesine yönelik. Vakfa başvuranlarla ilgilenip- ilgilenilmediği tespiti amacı taşıyor” dedi.
Kaymakam Saltaş, ankette herhangi bir isminde sorulmadığının altını çizerek açıklarken, iİhtiyaç sahibinin vakıf kapısından boynu bükük ayrılmalarının ya da  hizmet alamamalarının kendisini ve vakıftaki arkadaşlarını rencide edeceğini de sözlerine ekledi.

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