Göstermelik GÜVENLİK !

Elmalı Belediyesi Hizmet binasının girişine konulan X-Ray cihazı çalışmasına rağmen, sözkonusu cihazın başında herhangi bir görevlinin olmamasından dolayı bir işe yaramıyor.

Elmalı Belediyesi Hizmet binasının girişine konulan X-Ray cihazı çalışmasına rağmen, sözkonusu cihazın başında herhangi bir görevlinin olmamasından dolayı bir işe yaramıyor.

Bu durumu “ göstermelik güvenlik” olarak yorumlayan bazı vatandaşlar, herhangi bir üzücü olayın meydana gelmemesi için X-Ray cihazının başına bir görevlinin konulmasında fayda gördüklerini kaydettiler.