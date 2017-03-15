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Göstermelik GÜVENLİK !

Elmalı Belediyesi Hizmet binasının girişine konulan X-Ray cihazı çalışmasına rağmen, sözkonusu cihazın başında herhangi bir görevlinin olmamasından dolayı bir işe yaramıyor.

15 Mart 2017 09:08
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Elmalı Belediyesi Hizmet binasının girişine konulan X-Ray cihazı çalışmasına rağmen, sözkonusu cihazın başında herhangi bir görevlinin olmamasından dolayı bir işe yaramıyor. 

Bu durumu “ göstermelik güvenlik” olarak yorumlayan bazı vatandaşlar, herhangi bir üzücü olayın meydana gelmemesi için X-Ray cihazının başına bir görevlinin konulmasında fayda gördüklerini kaydettiler. 

Alınacak küçük bir tedbirle üzücü olaylar meydana gelmeden  önlenmesinin mümkün olduğunu kaydeden ve belediye hizmet binasına herhangi bir işlerinden dolayı gelen sözkonusu vatandaşlar, “Ne yazık ki, bazı insanlar incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerden doları karşıdaki insanlarla kavga etmekle kalmıyorlar, kimi zaman onları yaralıyorlar, hatta öldürmekten bile kaçınmıyorlar. Bu nedenle tedbir her zaman faydalıdır ve yapılacak şey X-Ray cihazının başında bir görevlinin beklemesini sağlamaktır. Eğer bu görevli eğitim almış bir özel güvenlik olursa daha iyi olur, Elmalı Belediyesi hizmet binasında olabilecek kötü olayların da önüne geçilir” dediler.

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