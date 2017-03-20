Bu ihale kaçmaz !

Elmalı Belediyesi, ilçenin Gündoğan Mahallesi Dua Yokuşu mevkiinde bulunan asma katlı dükkan ve dükkan üzerine 5 kat inşaat yapma hakkı bulunan taşınmazını açık ihale usulüyle satışa çıkarıyor. Ana cadde üzerinde bulunan ve mevki iitbariyle son derece güzel bir yerde bulunan taşınmaz, ilçede daire fiyatlarının 300 bin lirayı bulması nedeniyle birçok müteahhitin ihaleye katılması bekleniyor. Satışı yapılacak taşınmazın tahmini bedeli KDV dahil 1 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, geçici teminatı ise 33 bin lira. Taşınmazın satışı ile ilgili ihale şartnameyi mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görmek mümkün. Açık arttırma 29 Mart tarihinde saat 10.00’ da Encümen huzurunda yapılacak. İhaleye katılımın büyük olması beklenirken, belediye yıllarca atıl durumda olan bir alanı da değerlendirmiş olacak.



