Dulluç: Gençler, bu vatanın geleceği için olmazsa olmazı

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Serhan Dulluç, 16 Nisan referandumunun sıradan bir gün olmadığını kaydetti. “16 Nisan tarihe hizmet etme günüdür, 16 Nisan millete dönme günüdür. 16 Nisan yeni Türkiye’nin büyümesi ve yükselişe geçme günüdür” diyen Dulluç, milletvekili seçilme yaşının düşürülmesini eleştirenlere seslenerek, “Gençlere neden güvenmiyorsunuz. Bizler 21 yaşında İstanbul’u feth eden ecdadın torunlarıyız” dedi.

“Bayrağımız için, vatanımız için gözümüzü kırpmadan canımızı vermeye, her türlü mücadele girmeye hazırız” diyen Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Serhan Dulluç şöyle devam etti:

“Anayasa değişikliği ile ilgili 18 maddeye baktığımız zaman hepsi milletin geleceği ile ilgili. Özellikle de bir tanesi doğrudan biz gençleri ilgilendiriyor. Biz gençlere yeni Anayasa ile 18 yaşında milletvekili seçilme hakkı geliyor. Bu da gösteriyor ki, gençler bu vatanın geleceği için olmazsa olmazlardan biri. Rol model olarak kendimize lider seçtiğimiz, dünyaya örnek olmuş tüm mazlumların gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında gençleri bu milletin geleceği olduğunu özellikle vurgulamakta. Bu nedenle 16 Nisan’dan sandıkta ezici bir çoğunlukla “evet” çıkması için biz gençler daha fazla çalışmak zorundayız.”