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Öztekin’den Elmalı MYO öğrencilerine: Elmalı’da okumak bir şans

Elmalı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile biraraya gelen Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Elmalı’da okumak bir şans. Neden derseniz ? Antalya’ya göre daha ucuz, sahil derseniz çok yakınınızda” dedi.

28 Mart 2017 10:21
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Elmalı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile biraraya gelen Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Elmalı’da okumak bir şans. Neden derseniz ? Antalya’ya göre daha ucuz, sahil derseniz çok yakınınızda” dedi. 

Elmalı’da öğrencilerin ve gençlerin sosyal aktivitelerden daha da fazla yararlanması için çalışmalar yaptıklarını, gençlerin boş vakitlerini değerlendirmeleri için ilçenin ilk ve tek sinemasını hizmete açtıklarını belirten Belediye Başkanı Ümit Antalya’daki gibi cafelerin de peşpeşe açıldığını kaydederek, “Büyükşehir Belediyemizin bir kapalı yüzme havuzu projesi var. Projenin ihalesi yapıldı. Çok yakında inşaatına başlanacak. Muhammed Hamdi Kültür Merkezi’de tadilattan geçiriliyor. Bu çalışmalar bittiği zaman siz gençlerirmizi daha fazla kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturacağız. Tiyatrolar, konserler ve söyleşiler sizlerinde desteğiyle gerçekleşecek.”





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