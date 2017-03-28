Öztekin’den Elmalı MYO öğrencilerine: Elmalı’da okumak bir şans

Elmalı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile biraraya gelen Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Elmalı’da okumak bir şans. Neden derseniz ? Antalya’ya göre daha ucuz, sahil derseniz çok yakınınızda” dedi.

Elmalı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile biraraya gelen Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Elmalı’da okumak bir şans. Neden derseniz ? Antalya’ya göre daha ucuz, sahil derseniz çok yakınınızda” dedi.