Doğan Market üzeri 1 milyon 201 bin liraya ihaleyle satıldı

Elmalı Belediyesi, ilçenin Gündoğan Mahallesi Dua Yokuşu mevkiinde bulunan asma katlı dükkan ve dükkan üzerine 5 kat inşaat yapma hakkı bulunan taşınmazını açık ihale usulüyle satışa çıkardı. Bugün gerçekleştirilen ihaleye belediye şirketi Dokuzgölller’n yanısıra Yunus Doğan ve Recep Yüce ortaklığı katıldı. KDV dahil 1 milyon 100 bin liradan ihaleye çıkarılan taşınmazın ihalesi 1 milyon 201 bin liraya Yunus Doğan- Recep Yüce ortaklığında kaldı.