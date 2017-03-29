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Doğan Market üzeri 1 milyon 201 bin liraya ihaleyle satıldı
Elmalı Belediyesi, ilçenin Gündoğan Mahallesi Dua Yokuşu mevkiinde bulunan asma katlı dükkan ve dükkan üzerine 5 kat inşaat yapma hakkı bulunan taşınmazını açık ihale usulüyle satışa çıkardı.
29 Mart 2017 18:02
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Elmalı Belediyesi, ilçenin Gündoğan Mahallesi Dua Yokuşu mevkiinde bulunan asma katlı dükkan ve dükkan üzerine 5 kat inşaat yapma hakkı bulunan taşınmazını açık ihale usulüyle satışa çıkardı. Bugün gerçekleştirilen ihaleye belediye şirketi Dokuzgölller’n yanısıra Yunus Doğan ve Recep Yüce ortaklığı katıldı. KDV dahil 1 milyon 100 bin liradan ihaleye çıkarılan taşınmazın ihalesi 1 milyon 201 bin liraya Yunus Doğan- Recep Yüce ortaklığında kaldı.
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