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BİK Bölge Müdürü Nedim Engin’den kaymakam ve belediye başkanına ziyaret

Basın İlan Kurumu Antalya Bölge Müdürü Nedim Engin Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkanı Ümit Öztekin’i ziyaret etti. Nedim Engin’in Elmalı protokolüne yönelik ziyaretlerine gazetelerimiz sahibi Erkin Özgünsür ile BİK personeli Yasin İleri ve Şanlı Atmaca’da katıldı.

03 Nisan 2017 12:33
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Basın İlan Kurumu Antalya Bölge Müdürü Nedim Engin Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkanı Ümit Öztekin’i ziyaret etti. Nedim Engin’in Elmalı protokolüne yönelik ziyaretlerine gazetelerimiz sahibi Erkin Özgünsür ile BİK personeli Yasin İleri ve Şanlı Atmaca’da katıldı. 
BİK Bölge Müdürü Nedim Engin ilk olarak Kaymakam Gürbüz Saltaş’ı ziyaret etti. Basın İlan Kurumu olarak Kaş ilçesinden Gazipaşa’ya, Akseki’den Elmalı’ya kadar tüm ilçelerde resmi ilan dağıtımını üstlendiklerini kaydeden ve bu bağlamda ilçe yöneticileri ile tanışmak, varsa yaşanan sorunları belirlemek amacıyla kaymakamlık ve belediyeleri ziyaret ettiklerini kaydeden Nedim Engin, Elmalı’nın  manevi bir havaya sahip olduğunu kaydetti. Kaymakam Saltaş, Elmalı’nın Vahab-ı Ümmi, Sinan-ı Ümmi gibi manevi şahsiyetlere evsahipliği yaptığını, Abdal Musa Türbesi’nin de yine Elmalı’nın Tekke Mahallesi’nde bulun-duğunu belirtti. Özellikle yaz aylarında gelen yazlıkçılarla ilçenin daha da hareketlendiğini ve ticari hareketliliğinde arttığını kaydeden Kaymakam Saltaş,  Engin’le uzun uzun sohbet etti.
BAŞKAN ÖZTEKİN 
PROJELERİ ANLATTI
Basın İlan Kurumu Bölge Müdürü Nedim Engin’in Elmalı’daki ikinci durağı Belediye Başkanlığı’ydı. Başkan Öztekin’i de ziyaret eden BİK Bölge Müdürü Nedim Engin’e, Başkan Öztekin belediye yeni hizmet binası projesi ile Tapu-Vergi Dairesi ve Trafik Şube Müdürlüğü’nün aynı alanda hizmet vereceği projeyi anlattı, konuşmalarını proje görselleri ile aktardı. Nedim Engin, belediye hizmet binasının Elmalı’nın tarihi dokusuna uygun bir şekilde yapılması gerektiği düşüncesini Başkan Öztekin’e aktarırken, ziyaret oldukça samimi ve sıcak bir ortamda devam etti. 
BİK Bölge Müdürü Nedim Engin, Kaymakam Gürbüz Saltaş’la, Belediye Başkanı Ümit Öztekin’e,  Basın İlan Kurumu tarafından çıkarılan Ergun Hiçyılmaz’ın ‘Basın Penceresinden Harb-i Umumi ve Çanakkale’ kitabını hediye etti.

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