Elmalı Belediye Meclisi’nde Encümen ve komisyon üyeleri seçildi

Elmalı Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Osman Durdemir’in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı meclis toplantısına MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Çetin ile Bağımsız Meclis Üyesi Ahmet Fatih Kaplan’da katılmadı. Belediye Başkanlığı’nın 2016 yılı faaliyet raporunu da görüşen meclise, üyelerinin iş yoğunluğu nedeniyle fazla toplanamayan denetim Komisyonu Raporu da okundu.

Mecliste Belediye Encümeni seçimi yapılırken, Fatih Özgür ve Ratıp Arıkan’la yola devam edilmesi kararı çıktı. İmar Komisyonu yine Osman Durdemir, İsmail Lök, Ramazan Adıgüzel, Salih Arı ve Mehmet Çetin’den oluşurken, Plan ve Bütçe Komisyonu da yine aynı isimlerle, Halil Öztürk, İsmail Demir, Halit Akar, Erdal Altaca ve Mehmet Çetin’le görevine devam edecek. Meclis toplantısında belediyeyi Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği Meclisi’nde temsil etmek üzere İsmail Lök, İsmail Demir ve Ramazan Adıgüzel görevlendirildi. Meclis, İlçenin Karyağdı Mahallesi’nde yeni sokaklara önerilen isimleri de kabul etti.

