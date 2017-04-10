Ümit Öztekin: Elmalı’nın yüzbinli nüfusa ulaşacağı günler çok yakın

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “ilçenin gelecekteki potansiyelini görüyoruz, buna göre çalışıyoruz”dedi.

1972 yılından bu yana ilk defa 2016 yılında Elmalı’nın nüfusunun arttığına dkkat çeken Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Elmalı’nın yüzbinli nüfuslara ulaşacağı günlerin çok yakın olduğunu kaydetti.

Elmalı-Korkuteli bölünmüş yolunun ihalesinin ertelendiğini, 2 Mayıs’ta ihalenin yapılacağını kaydeden Başkan Ümit Öztekin, Elmalı-Finike karayolunda ise yapım çalışmalarının başladığını hatırlatarak, Akdeniz Bölgesinin en büyük kapalı cezaevi’nin ise Bozhüyük Mahallesi’ne yapılacağını söyledi. 3 bin kişinin kalacağı cezaevinde 800 kişinin çalışacağını, aynı zamanda cezevinin yanına da birde en az 150 rütbeli ya da rütbesiz askerin barınacağı jandarma tabur binası yapılacağını belirten Öztekin, 2019 yılında cezaevi inşaatının bitmiş olacağını söyledi. 40 yıldır politikacıların konuştuğu Türkmentepe Barajı’nın da proje halesinin yapıldığını kaydederek şöyle devam etti:

“Elmalı tarihinde görmediği yatırım ve hizmetle buluşuyor. Elmalı hızla çağdaş ve modern bir kimlik kazanıyor. Artık sadece yaz aylarında yazlıkçılarla değil, kış aylarında da Elmalı’nın nüfusu bir önceki yıla göre artıyor. Nüfusun artması demek, Elmalı’da işlerin güzel gitmesi demek.”