Müdür Mutlu: Yolumuz; yorucu ve uzun. Ama o derece de onurlu ve kutsal

Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 172 nci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da kutlandı. Elmalı’da da düzenlenen tören Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ve saygı duruşu ile başladı. Buradaki törende konuşan Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Mutlu, “172 yıllık tarihin her sayfasını şan, şeref ve kahramanlık destanlarıyla süsleyen ve bugün de aynı yüksek vatanseverlik ruhu ve heyecanı ile ülkemizin dört bir yanında, gelecek nesillerin gururlar okuyacağı yeni destanlar yazan Türk Polis Teşkilatı’nın bir mensubu olmaktan daima onur duyuyorum” dedi.

Toplumların her alanda gelişip kalkınabilmesi için en temel unsurlardan birincisinin güvenlik olduğuna vurgu yapan Müdür Mutlu, insanların kendini güvende hissetmedikleri ve endişe içinde yaşadıkları bir ülkede ne demokrasiden, ne de insan haklarından söz etmenin mümkün olmadığını kaydetti. Mutlu, “Ne kadar ağır ve zor şartlar altında görev yaptığımızı, huzur ve güven, ve iç barışı tesis etmek ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak için gerektiğinde canımızı bile hiç çekinmeden feda ettiğimizi 172 yıllık tarihimiz yazdığı gibi, bugünde ülkenin dört bir yanındaki kahramanlık destanları kaydedilmekte ve gelecek nesillere aynı inancın ve heyecanın izleri taşınmaktadır. Şehitlerimiz, bu aziz millet,n huzur ve güvenliği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için en değerli varlıkları olan canlarını seve seve feda etmek suretiyşe, vatan sevgisini ve millet sevdasının ne kadar kutsal, ne kadar değerli ve ne kadar yüksek bedelli olduğunu dün olduğu gibi bugünde bize bir kez daha öğretiyorlar” diye konuştu.