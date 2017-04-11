Çocuklardan Kaymakama “Saltbae’ gösterimi
Bu yıl 4 ncüsü düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Elmalı ayağı başladı. 21 Nisan tarihine kadar devam edecek şenliğe ilkokulların 2, 3 ve 4 ncü sınıfları, ortaokulların 5 nci sınıfı ile liselerin 9 ncu sınıfları katılıyor. İlkokullarda 2 nci sınıf öğrencilerinden okuşan takımlar “Yağ Satalım Bal Satarım”, 3 ncü sınıf öğrencileri takımları “Mendil Kapmaca”, 4 ncü sınıf takımları “Tomik”, 5 ve 9 ncu sınıf öğrencilerinden oluşan takımlar ise “Kaleli Yakar Top” oyunuyla Antalya’daki il birinciliğinde Elmalı’yı temsil edebilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar.
11 Nisan 2017 09:19
Yorum Sayısı :0
Bu yıl 4 ncüsü düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Elmalı ayağı başladı. 21 Nisan tarihine kadar devam edecek şenliğe ilkokulların 2, 3 ve 4 ncü sınıfları, ortaokulların 5 nci sınıfı ile liselerin 9 ncu sınıfları katılıyor. İlkokullarda 2 nci sınıf öğrencilerinden okuşan takımlar “Yağ Satalım Bal Satarım”, 3 ncü sınıf öğrencileri takımları “Mendil Kapmaca”, 4 ncü sınıf takımları “Tomik”, 5 ve 9 ncu sınıf öğrencilerinden oluşan takımlar ise “Kaleli Yakar Top” oyunuyla Antalya’daki il birinciliğinde Elmalı’yı temsil edebilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar.
KAYMAKAM SALTAŞ DA İZLEDİ
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ni, Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş’ın yanısıra Başsavcı Akın Çiçek, ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Tak’ta izledi.
Kaymakam Saltaş oyunlarla ilgili bilgi alırken, geleneksel oyunların yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlanan bu etkinlikte yarışan çocuklarla tek tek ilgilendi.
Çocuklarla zaman zaman şakalaşan ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Saltaş’a çocuklar son zamanlarda Nusret hareketi olarak fenomenleşen tuz serpilme hareketini çimlerle gösterdi.
Antalya Güncel Diğer Başlıklar