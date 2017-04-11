Çocuklardan Kaymakama “Saltbae’ gösterimi

Bu yıl 4 ncüsü düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Elmalı ayağı başladı. 21 Nisan tarihine kadar devam edecek şenliğe ilkokulların 2, 3 ve 4 ncü sınıfları, ortaokulların 5 nci sınıfı ile liselerin 9 ncu sınıfları katılıyor. İlkokullarda 2 nci sınıf öğrencilerinden okuşan takımlar “Yağ Satalım Bal Satarım”, 3 ncü sınıf öğrencileri takımları “Mendil Kapmaca”, 4 ncü sınıf takımları “Tomik”, 5 ve 9 ncu sınıf öğrencilerinden oluşan takımlar ise “Kaleli Yakar Top” oyunuyla Antalya’daki il birinciliğinde Elmalı’yı temsil edebilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar.