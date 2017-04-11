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Tarihi Ömer Paşa Camii’nin merdivenleri tehlike oluştuyor

Tarihi Ömer Paşa Camii’nin merdivenleri tehlike oluşturuyor. Tarihi caminin ana yola bakan merdiveninin basamaklarından bazılarının mermerlerinin kırıldığı gözlenirken, bu durum gerek cami cemaatinin, gerekse tarihi camiyi gezmek isteyenler için düşme tehlikesi oluşturuyor.

11 Nisan 2017 22:25
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Tarihi Ömer Paşa Camii’nin merdivenleri tehlike oluşturuyor. Tarihi caminin ana yola bakan merdiveninin basamaklarından bazılarının mermerlerinin kırıldığı gözlenirken, bu durum gerek cami cemaatinin, gerekse tarihi camiyi gezmek isteyenler için düşme tehlikesi oluşturuyor. Çekilen şeritle merdivenlerin bu bölümünün kullanılması engellenmeye çalışırken, kimi zaman rüzgarla, kimi zaman ise çocuklar tarafından oyun amaçlı bu şeritlerin koparılması sonucu kırık mermerler fark edilmiyor. Merdivenin bu bölümünü kullananlardan kimilerinin düşme tehlikesi yaşadığını kaydeden cami cemaatinden bazı vatandaşlar, “Kırılan mermerler süratle değiştirilmeli, Tarihi Ömer Paşa Camii’nin merdivenleri can güvenliği açısından daha güvenli hale getirilmelidir” dediler.





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