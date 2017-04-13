Bu yola önlem alınmalı!

Mevcut sokak ve caddeleri genişleten Elmalı Belediyesi, yeni cadde ve sokakları da açtı. Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’e teşekkür eden Kaşlılar Cadde ve sokak sakinleri, “İlk defa böyle bir hizmetle tanışmış olduk” dediler.

KIZ KUR’AN KURSU

CADDESİNE ÖNLEM ŞART

Bu arada Perihan Akkaya Kız Kur’an Kursu önünden geçen ve bir süre önce genişletilen caddede önlem alınması istendi. Özellikle yağışlı ve karlı havalarda bu caddeyi kullanan araç sürücülerinin araçlarının direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi halinde 5-10 metreden Kur’an Kur-su’nun bahçesine uçmasının büyük bir ihtimal olduğunu kaydeden Kaşlılar Sokak sakinleri, buraya mutlaka bariyer yapılmasını önerdiler. * Haber ve fotoğraf: Fatih Gürbüz