Üniversite yolu asfalta hazır

Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, genişletme çalışması yaptığı Elmalı Meslek Yüksek Okulu yolunu, sıcak asfalt dökülecek hale getirdi. Belediye Başkanı Ümit Öztekin, çok kısa zamanda yolun sıcak asfaltla kaplanacağını belirterek, okulun ve bölgenin en önemli sorununun da çözümlenmiş olacağını kaydetti.

Haber ve fotoğraf: Emine Kavlak