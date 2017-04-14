Elmalı’ya yeni YÜZ

Bir yandan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan Elmalı Belediyesi, iki koldan birden Migros kavşağından itibaren Hanönüne kadar yolun sağında ve solunda bulunan, son derece bakımsız, sıvasız olan binaların cephelerini giydirecek.