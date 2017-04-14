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Elmalı’ya yeni YÜZ

Bir yandan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan Elmalı Belediyesi, iki koldan birden Migros kavşağından itibaren Hanönüne kadar yolun sağında ve solunda bulunan, son derece bakımsız, sıvasız olan binaların cephelerini giydirecek.

14 Nisan 2017 07:58
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Bir yandan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan Elmalı Belediyesi, iki koldan birden Migros kavşağından itibaren Hanönüne kadar yolun sağında ve solunda bulunan, son derece bakımsız, sıvasız olan binaların cephelerini giydirecek. 
Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Elmalı Belediyesi olarak Migros kavşağından itibaren Yeşil Cami önündeki kavşağa kadar sağlı- sollu caddeye bakan binalarda cephelerin giydirileceğini, çalışmaların Demirel Bulvarı’nda eski Genpa’nın bulunduğu binaya kadar devam ettirileceğini söyledi. Öztekin, Elmalı girişindeki kötü görüntünün ortadan kaldırılacağını ve yapılacak masrafında ilk etapta belediye kasasından karşılanacağını, ancak daha sonraki süreçte her bina ya da daire başına düşen masrafın taksitlendirilmek suretiyle sahiplerinden tahsil edileceğini hatırlatarak, bu konuda da meclisin ilgili gündem maddesini kabul ettiğini söyledi.

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