ANKET
ELMALI'DA MAHALLELERE GÖRE REFERANDUM SONUÇLARI
Elmalı’da EVET’in fazla çıktığı mahalleler :
Afşar 125- 61, Ahatlı 213-107, Bayındır 137- 82, Bayralar 320- 269, Bozüyük 370- 159, Çalpınar 243- 46, Çaybaşı 159-141, Çukurelma 117-104, Dereköy 31- 8, Eskihisar 422 - 224, Geçit 102- 43, Geçmen 80 - 79, Gökpınar 318 - 248, Gölova 215- 163, Göltarla 60- 57, Gümüşyaka 65- 43, Hacımusalar 65- 54, Hacıyusuflar 37-14, İmircik 86-12, Karaköy 28-19, Kışla 174- 86, Kızılca 52 - 49, Kuzköy 56- 16, Macun 40- 24, Mursal 162 - 91, Ovacık 54 - 5, Pirhasanlar 105-95, Salur 263 - 155, Tavullar 146 - 54, Yakaçiftlik 163-123, Yalnızdam 112- 96, Yapraklı 114 - 59, Yılmazlı 189 - 69, Yörenler 44- 9, Yuva 904- 725, Sarılar 60-60, ( İlk rakam EVET, ikinci rakam HAYIR)
Elmalı’da HAYIR’ın fazla çıktığı mahalleler:
Akçainiş 42 - 553, Akçay 398 - 662, Armutlu 92 - 122, Beyler 55 - 120, Büyüksöğle 73 -135, Çobanisa 50 - 65, Düden 158 - 209, Eymir 181 - 244, İslamlar 143 - 260, Karamık 85 -163, Kocapınar 124- 126, Küçüksöğle 33 - 100, Özdemir 145 - 231, Tekke 63 - 708, Zümrütova 248 - 334 ( İlk rakam EVET, ikinci rakam HAYIR)
Merkez Mahalleler:
Yeni Mahalle 1999 - 1887, Kapmescit 131- 103, İplik Pazarı 195 - 218, Camiatik 176 - 249, Camicedid 122- 88, Gündoğan 642 - 869, Karyağdı 1407 - 1323, Tahtamescid 123-93, Toklular 116 - 124 ( İlk rakam EVET, ikinci rakam HAYIR)
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