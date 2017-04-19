Büyükşehir ve Elmalı Belediyesi’nden 3 yılda toplam 112 milyon liralık yatırım/hizmet

Geride bırakılan 3 yılda Elmalı’ya Büyükşehir Belediyesi tarafından 70 milyon, Elmalı Belediye Başkanlığı tarafından ise yaklaşık 42 milyon liralık, toplamda 112 milyon liralık yatırım/hizmet yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Özel İdare döneminde Antalya’nın tüm ilçe ve köylerine yılda yapılan yatırım toplamının 10 milyon lira civarında olduğunu hatırlatarak, sadece Elmalı’ya 3 yılda yapılan yatırımın 70 milyon lira olduğunu belirtti. Türel, altyapı için 25 milyon lira harcandığını söyledi.

ELMALI BELEDİYESİ’NDEN

3 YILDA 41 MİLYON 497 BİN

Geride bırakılan üç yılda Elmalı Belediyesi tarafından ise 41 milyon 497 bin 347 liralık yatırım/hizmet gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Toros Gazetesine yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 42 milyon liralık yatırım/hizmetin dağılımına bakarsak, bunun 7 milyon 380 bin 901 lirası araç-makina alımı. Elmalı Belediyesi bugün araç ve makina parkı açısından Antalya’nın en güçlü ilçe belediyeleri arasında yerini almıştır. Bir belediyenin araç ve makina parkı ne kadar güçlü olursa, vereceği hizmet ve yapacağı yatırımlarda o derece fazla olur. Belediyemiz tarafından yapılan ya da yaptırılan tadilatların maddi değeri 2 milyon 565 bin 748 lira. Elmalı’da 5 milyon 791 bin 500 liralık asfalt çalışması yapılmış geride bırakılan 3 yıllık dönemde. Keza yeşil alan ve park yapımı için ise 1 milyon 501 bin lira harcanmış. İnşaat yapımı için harcanan para 6 milyon 472 bin 696 lira. 3 yılda mahallelerimizde 7 milyon 206 bin 336 liralık stabilize yol yaptık. 4 milyon 248 bin 243 liralık parke taşı döşenirken, tüm bu yatırım/hizmetleri KDV dahil Elmalı Belediyesine maliyeti 41 milyon 497 bin 347 lira.”