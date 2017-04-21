Yeni cezaevinin yapılacağı bölgeye CTE temalı mini orman

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, Elmalı Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bozhöyük’te bulunan Elmalı Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde ağaçlandırma çalışması başlatıldı. İlk fidanların toprakla buluştuğu törene Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Cezaevi Savcısı Aytaç Şener, Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin ile cezaevi müdürü katıldı.

Arkadaşımız Erkin Özgünsür’e bilgi veren Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, “Yeni cezaevimiz 408 dönümlük bir alan üzerine planlanıyor. Yaklaşık 2 yıl önce biz yeni cezaevi için arazi arayışına başladık. Bozhöyük Mahallemizin yer yapısı yani zemini, ilçeye ve Antalya-Elmalı karayoluna yakınlığı nedeniyle bu arazisi dikkatimiz çekti. Tahsisat bu yıl içerisinde gerçekleşti. Bakanlığımızdan gerekli onaylar alınmıştır. Son yaptığımız görüşmelerde yeni cezaevi inşaatı ihalesinin bu ay içinde yapılmasının planlandığını öğrendik. Şu anda burada yapmış olduğumuz çalışma, ilerleyen dönemlerde cezaevimiz faaliyetine başladığında daha güzel bir ortam sunabilme adına ormanlaştırma gayreti. Bu konuda Orman İşletme Müdürlüğü’müzle de bir protokol yaptık. Güzel bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bu aşamada 600’ün üzerinde fidan dikmeyi planlıyoruz. Fidanları dikerken gökyüzünden bakıldığı zaman Ceza ve Tevkifevleri’nin kısaltımışı CTE yazısı oluşacak. Buraya yapılacak cezaevi iki aşamalı. Yani açık infaz kurumu ve kapalı infaz kurumu şeklinde olacak. İlk etapta yaklaşık bin mahkumu barındırmayı düşünüyoruz. Geniş bir alan mevcut. Daha uzun süreçte yeni infaz kurumları da yapılabilir. Temenni ediyorum ki Elmalı’mıza hayırlı olur, katkı sağlar. Güzel sonuçlar alırız diye umut ediyorum.”