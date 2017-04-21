829 bin 415' HAYIR’ın 341 bin 254’ü ilçelerden

Referandum geride kalırken, Türkiye genelinde EVET’lerin, HAYIR’lardan fazla olması yeni sisteminde kabul edildiği anlamına geliyor. Antalya’dan da EVET’lere ciddi anlamda destek gelirken, 829 bin 415 HAYIR oyunun 341 bin 254’ü Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik’ten çıktı.

MERKEZ İLÇELERDEN

488 BİN 161 HAYIR

Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı’ndan oluşan merkez ilçelerden 488 bin 161 HAYIR çıkarken, Muratpaşa’da 211 bin 711 Kepez’de 164 bin 217, Aksu’da 21 bin 482, Konyaaltı’nda 71 bin 603, Döşemealtı’ndan ise 19 bin 148 seçmen tercihini HAYIR’dan yana kullandı.

En fazla HAYIR diyen ilçe Muratpaşa olurken, en az HAYIR ise 956 HAYIR’la İbradı’an çıktı.

8 AK PARTİLİ BELEDİYEDE

HAYIR ÇIKTI

Antalya'nın 19 ilçesinden 15'inde 'HAYIR' oyları önde çıktı. 2017 yerel seçimlerinde ilçe belediye başkanlığını kazandığı 11 ilçeden Aksu, Demre, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Kumluca ve Serik'te 'evet' oyları 'hayır' oylarının gerisinde kaldı.