EVET/HAYIR ARASINDAKİ FARK

EVET’in önde çıktığı ilçelerde EVET/HAYIR arasındaki fark:

Akseki 521, Elmalı 86, Gündoğmuş 860, Korkuteli 2 bin 535

HAYIR’ın önde çıktığı ilçelerde HAYIR/EVET arasındaki fark:

Aksu 2 bin 92, Alanya 3 bin 754, Demre bin 471, Döşemealtı 2 bin 125, Finike 2 bin 125, Gazipaşa 6 bin 893, İbradı 138, Kaş 5 bin 19, Kemer 5 bin 477, Kepez 29 bin 240, Konyaaltı 45 bin 942, Kumluca bin 815, Manavgat 17 bin 757, Muratpaşa 121 bin 524, Serik 14 bin 982