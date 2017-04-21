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EVET/HAYIR ARASINDAKİ FARK

Antaya ilçelerinde EVET/HAYIR arasındaki fark

21 Nisan 2017 10:03
Yorum Sayısı :0  

EVET’in önde çıktığı ilçelerde EVET/HAYIR arasındaki fark:
Akseki 521, Elmalı 86, Gündoğmuş 860, Korkuteli 2 bin 535
HAYIR’ın önde çıktığı ilçelerde HAYIR/EVET arasındaki fark:
Aksu 2 bin 92, Alanya 3 bin 754, Demre bin 471, Döşemealtı 2 bin 125, Finike 2 bin 125, Gazipaşa 6 bin 893, İbradı 138, Kaş 5 bin 19, Kemer 5 bin 477, Kepez 29 bin 240, Konyaaltı 45 bin 942, Kumluca bin 815, Manavgat 17 bin 757, Muratpaşa 121 bin 524, Serik 14 bin 982

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