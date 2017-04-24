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Aslan: Yararlı bir gezi oldu

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen Sanayi Çarşısı’ndaki oto tamircisi esnafın katıldığı İstanbul teknik gezi ve incelemesini değerlendiren Başkan Hüseyin Aslan, “Oto tamircisi esnaflarımız için yararlı bir gezi” oldu değerlendirmesinde bulundu.

24 Nisan 2017 21:19
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Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen Sanayi Çarşısı’ndaki oto tamircisi esnafın katıldığı İstanbul teknik gezi ve incelemesini değerlendiren Başkan Hüseyin Aslan, “Oto tamircisi esnaflarımız için yararlı bir gezi” oldu değerlendirmesinde bulundu. Başkan Aslan, geziye katılan oto tamircisi esnafların sadece büyük otomobil fabrikalarını ziyaret etmediğini, tarihi yerleri de gezdiğini kaydederek şöyle devam etti:
“Amacımız oto tamircisi esnafımızın bilgi ve deneyimini daha da arttırmak. Teknoloji konusundaki yenilikleri yerinde göstermek. Bu gezimize sadece sanayi çarşısındaki oto tamircisi, kaportacısı esnafımız katıldı. İlerleyen süreçte bu tür ihtisas gezilerini değişik meslek grubuna dahil arkadaşlarımız içinde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Mesela mobilyacı ve ağaç doğrama işi ile uğraşan oda üyesi esnafımız içinde düşüncemiz var” dedi.

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