Aslan: Yararlı bir gezi oldu

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen Sanayi Çarşısı’ndaki oto tamircisi esnafın katıldığı İstanbul teknik gezi ve incelemesini değerlendiren Başkan Hüseyin Aslan, “Oto tamircisi esnaflarımız için yararlı bir gezi” oldu değerlendirmesinde bulundu.