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Sanayi Çarşısında asfaltlama çalışmaları bugün başlıyor

Yılllardır tek bir çivinin bile çakılmadığı, adeta kaderine terk edilen Elmalı Sanayi Çarşısı’nda asfaltlama çalışmaları bugün itibariyle başlıyor. Son aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in duyarlılığı ve girişimiyle adeta hizmet sağanağı yaşayan Sanayi Çarşısı’nda Elmalı Belediyesi, CLK Akdeniz ve ASAT’ın yaptığı çalışmaların toplam maliyeti 12,5 milyon lirayı buluyor

27 Nisan 2017 07:42
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Yıllar sonra hizmet konusunda Elmalı Sanayi Sitesi hatırlandı. Bugüne kadar tek bir çivinin bile çakılmadığı Sanayi Sitesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in daha önceden sanayi çarşısı esnafına verdikleri sözler doğrultusunda hizmetle tanışmaya başladı. Bugün itibariyle sanayi çarşısının yollarının kaymak gibi asfalta kavuşması için çalışmalar start alacak. Elmalı Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve CLK Akdeniz’in sanayi çarşısına yapacağı hizmetin toplam tutarı 12,5 milyon lirayı buluyor.


“Hayırlısıyla sanayi sitesinin yollarını asfaltlamaya başlıyoruz” diyen Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Sanayi Çarşısı esnafına verdikleri sözü tutmaktan ve sanayi çarşısını hizmetle buluşturmaktan dolayı Büyükşehir ve Elmalı Belediye Başkanları olarak mutlu olduklarını kaydetti. Üniversite yolu ve çevresi ile sanayi çarşısına dökülen ya da dökülecek asfaltın yaklaşık 30 bin ton olduğunu, sadece sanayi çarşısına dökülecek asfaltın parasal değerinin ise 1 milyon 700 bin lirayı bulduğunu belirten Başkan Öztekin, “ Kullanılan asfaltın yarısı Büyükşehir Belediyemizden. Yarısı ise Elmalı Belediyesi olarak bizden. Sanayi çarşımıza bugüne kadar CLK Akdeniz 6,5 milyon lira, ASAT 2,8 milyon lira, Elmalı Belediyesi ise asfalt için yaptığı harcamalar dahil 1,3 milyon lira harcamıştır. Çalışmalar bittiği zaman sanayi çarşısı kaymak gibi sıcak asfalta kavuşacak” dedi. 

 

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