Sanayi Çarşısında asfaltlama çalışmaları bugün başlıyor

Yılllardır tek bir çivinin bile çakılmadığı, adeta kaderine terk edilen Elmalı Sanayi Çarşısı’nda asfaltlama çalışmaları bugün itibariyle başlıyor. Son aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in duyarlılığı ve girişimiyle adeta hizmet sağanağı yaşayan Sanayi Çarşısı’nda Elmalı Belediyesi, CLK Akdeniz ve ASAT’ın yaptığı çalışmaların toplam maliyeti 12,5 milyon lirayı buluyor

Yıllar sonra hizmet konusunda Elmalı Sanayi Sitesi hatırlandı. Bugüne kadar tek bir çivinin bile çakılmadığı Sanayi Sitesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in daha önceden sanayi çarşısı esnafına verdikleri sözler doğrultusunda hizmetle tanışmaya başladı. Bugün itibariyle sanayi çarşısının yollarının kaymak gibi asfalta kavuşması için çalışmalar start alacak. Elmalı Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve CLK Akdeniz’in sanayi çarşısına yapacağı hizmetin toplam tutarı 12,5 milyon lirayı buluyor.