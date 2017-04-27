Antalya'da FETÖ / PYD kapsamında gözaltılar

FETÖ/PYD ile mücadele kapsamında Antalya'da KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY örgütünün mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen (61) şahsa yönelik yapılan operasyonda ise; (23) şüpheli yakalanmış olup gözaltı işlemleri devam ederken, İlimiz genelinde 26.04.2017 tarihinde yapılan operasyonlar neticesinde toplam (28) kişi yakalanmış olup, (25) kişinin gözaltı işlemleri devam ettiği açıklandı.