Antalya'da FETÖ / PYD kapsamında gözaltılar
FETÖ/PYD ile mücadele kapsamında Antalya'da KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY örgütünün mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen (61) şahsa yönelik yapılan operasyonda ise; (23) şüpheli yakalanmış olup gözaltı işlemleri devam ederken, İlimiz genelinde 26.04.2017 tarihinde yapılan operasyonlar neticesinde toplam (28) kişi yakalanmış olup, (25) kişinin gözaltı işlemleri devam ettiği açıklandı.
27 Nisan 2017 14:22
Yorum Sayısı :0
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün deşifre edilerek, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlar kapsamında;
Örgüt mensuplarınca, kendi aralarında haberleşmek amacıyla kullanılan şifreli haberleşme aracı BYLOCK kullandığı tespit edilen;
- Kemer İlçesinde (2) şüpheli yakalanmış, çıkarıldıkları adli makamlarca haklarında verilen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar.
- Manavgat İlçesinde (2) şüpheli yakalanmış, şahısların (1) tanesi adli makamlara sevk edilmiş olup, diğer şahsın gözaltı işlemleri devam ediyor.
- Korkuteli İlçesinde (1) şüpheli yakalanmış olup, gözaltı işlemleri devam ediyor.
KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY örgütünün mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen (61) şahsa yönelik yapılan operasyonda ise; (23) şüpheli yakalanmış olup gözaltı işlemleri devam ederken, İlimiz genelinde 26.04.2017 tarihinde yapılan operasyonlar neticesinde toplam (28) kişi yakalanmış olup, (25) kişinin gözaltı işlemleri devam ettiği açıklandı.
Antalya Güncel Diğer Başlıklar