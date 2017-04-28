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Başkan Öztekin: 2 ayda 30 bin ton asfalt dökmüş olacağız

Belediye Başkanı Ümit Öztekin, gazetemizde dün yayınlanan “Sanayi Çarşısında asfaltlama çalışmaları bugün başlıyor” haberimizden dolayı teşekkür etti. Öztekin, sözkonusu haberde Üniversite yolu ve çevresi ile sanayi çarşısına dökülen ya da dökülecek asfaltın 12 bin ton olduğunu, parasal değerinin ise 1 milyon 700 bin lirayı bulduğunu belirten bilginin ise yanlış olduğunu kaydederek, “ Sadece sanayi çarşısına dökülmeye başlanan asfalt 12 bin ton. Elmalı Belediyesi olarak Mart ve Nisan aylarında yaklaşık 30 bin ton asfalt dökülmüş olacak. Bunun da parasal değeri 4,5 milyon lira” dedi.

28 Nisan 2017 13:21
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Elmalı’da adeta asfalt seferberliği başlattıklarını ve havaların düzelmesiyle beraber asfalt döküm çalışmalarının hız kazandığını kaydeden Başkan Öztekin, “Mart ve Nisan aylarında, sanayi çarşımıza dökülecek asfaltta dahil yaklaşık 2 aylık süreçte maddi değeri 4,5 milyon lira olan 30 bin ton asfalt dökülmüş olacak. Elmalılı vatandaşlarımız, Elmalı’ya gelen misafirlerimiz kaymak gibi cadde ve sokaklara kavuşuyor” dedi.
Başkan Ümit Öztekin, Akçay sanayi Sitesi’nin de asfaltlanacağını kaydederken, yaptıkları çalışmaların Elmalılılar tarafından takdir edilmesinin onurunu da yaşadıklarını kaydederek, “Herşey Elmalılı hemşehrilerimiz için. Yaptığımız çalışmalar Elmalı için. Hedefimiz daha modern, daha çağdaş, sosyal donatı alanları ile donatılmış, kaymak gibi caddelerden ulaşımın sağlandığı bir Elmalı” diye konuştu

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