Başkan Öztekin: 2 ayda 30 bin ton asfalt dökmüş olacağız

Belediye Başkanı Ümit Öztekin, gazetemizde dün yayınlanan “Sanayi Çarşısında asfaltlama çalışmaları bugün başlıyor” haberimizden dolayı teşekkür etti. Öztekin, sözkonusu haberde Üniversite yolu ve çevresi ile sanayi çarşısına dökülen ya da dökülecek asfaltın 12 bin ton olduğunu, parasal değerinin ise 1 milyon 700 bin lirayı bulduğunu belirten bilginin ise yanlış olduğunu kaydederek, “ Sadece sanayi çarşısına dökülmeye başlanan asfalt 12 bin ton. Elmalı Belediyesi olarak Mart ve Nisan aylarında yaklaşık 30 bin ton asfalt dökülmüş olacak. Bunun da parasal değeri 4,5 milyon lira” dedi.

28 Nisan 2017 13:21

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