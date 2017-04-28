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KARİYER NET’TEN ELMALI MYO ÖĞRENCİLERİNE KARİYER TÜYOLARI

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencileri Öğretim Görevlisi Erdem Yıldız rehberliğinde kariyer.net’in düzenlediği “Kariyer Tüyoları” başlıklı seminere katıldılar.

28 Nisan 2017 16:14
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencileri Öğretim Görevlisi Erdem Yıldız rehberliğinde kariyer.net’in düzenlediği “Kariyer Tüyoları” başlıklı seminere katıldılar. Etkili özgeçmişin (CV) nasıl hazırlandığı konusunda bilgiler alan öğrencilere son yılarda yapılan araştırmalarda fotoğraf bulunan CV’lerin daha etkili olduğu vurgulandı.

İşverenlerin çalışma ve ekip arkadaşlarını hangi yolları kullanarak buldukları, hangi kriterlere dikkat ederek seçim yaptıklarından bahsedildi. Ayrıca mülakata davet edilen adayların nasıl hazırlanması gerektiği ve mülakat esnasındaki etkili olma ve etkileme noktalarına değinildi. Seminer sonrası öğrencilere kariyer.net’in hazırladığı katılım sertifikası dağıtıldı.

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