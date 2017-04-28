KARİYER NET’TEN ELMALI MYO ÖĞRENCİLERİNE KARİYER TÜYOLARI

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencileri Öğretim Görevlisi Erdem Yıldız rehberliğinde kariyer.net’in düzenlediği “Kariyer Tüyoları” başlıklı seminere katıldılar. Etkili özgeçmişin (CV) nasıl hazırlandığı konusunda bilgiler alan öğrencilere son yılarda yapılan araştırmalarda fotoğraf bulunan CV’lerin daha etkili olduğu vurgulandı.