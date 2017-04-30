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Antalya’da bir gecede 12 bin 97 kişi sorgulandı

Antalya’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda arandığı tespit edilen 18 kişi yakalandı. Bin 853 güvenlik görevlisi, bir helikopter, bir deniz aracı ile 6 dedektör polis köpeğinin katıldığı denetlemede 463 işyerinde arama yapıldı, 12 bin 97 kişide sorgulandı.

30 Nisan 2017 13:11
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Antalya’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda arandığı tespit edilen 18 kişi yakalandı.  Bin 853 güvenlik görevlisi, bir helikopter, bir deniz aracı ile 6 dedektör polis köpeğinin katıldığı denetlemede  463 işyerinde arama yapıldı, 12 bin 97 kişide sorgulandı.
Uygulama esnasında 2 bin 78 araç kontrol edilirken, 140 araca cezai işlem uygulandı, 27 araçta trafikten men edildi.  Sadece karada değil denizde de polis 7 teknede arama yaptı, 210 şahsı sorguladı. 
Uygulama esnasında 2 tabanca, bir adet av tüfeği, 80 adet mermi, 2 fişek esrar, 1 fişek eroin, 1 gram kokain, 5 adet kaptagon ele geçirilirken, bunlarla ilgili de 12 kişi gözaltına alındı. 

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