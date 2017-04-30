Antalya’da bir gecede 12 bin 97 kişi sorgulandı

Antalya’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda arandığı tespit edilen 18 kişi yakalandı. Bin 853 güvenlik görevlisi, bir helikopter, bir deniz aracı ile 6 dedektör polis köpeğinin katıldığı denetlemede 463 işyerinde arama yapıldı, 12 bin 97 kişide sorgulandı.