Elmalı Ziraat Odası Toprak analiz laboratuvarı açıldı

Elmalı Ziraat Odası Toprak Analiz Laboratuvarı hizmete girdi. Şimdilik iki ziraat mühendisinin görev yaptığı laboratuvar 280 bin liraya maloldu. Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, “Çiftçimizin ödedikleri aidatlarla hizmete giren laboratuvarımızda sadece toprak analizi yapılmıyor. Yaprak ve su tahlilleri de yapılıyor. Çiftçimizden sembolik bir ücret talep edilirken, 3-7 gün arasında da sonucu hazırlıyoruz. Laboratuvarımız Elmalı’da çiftçimizin büyük bir eksikliğini giderecek. Hayırlı olsun” dedi.

Çiftçinin daha kaliteli ve daha bol ürün elde edebilmesi için bilinçlenmesinin şart olduğunu kaydeden Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, “Çiftçi tarlasındaki toprağın yapısını bilmeli. Bilmek zorunda ki gübresini ona göre atsın. Toprak Analizi belli bir toprağın gübre ve kireç ihtiyacını ortaya koyan metottur. Belli bir tarla ya da bahçeyi temsil eden toprak örneği, laboratuarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarı bulunur. Böylece üretimi yapılan bitkinin iyi ürün vermesi için hangi besin maddelerinin ne zaman ve ne kadar verileceği ortaya konur” dedi.

Başkan Kurubaş, bitkilerde ortaya çıkan beslenme noksanlığı veya fazlalığının hangi besin maddesine ait olduğunu belirlemek, bu noksanlığın giderilmesi için gerekli uygulamaları yapmak amacıyla gerçekleştirilen yaprak analizininde artık oda’nın kendisine ait laboratuvarda yapıldığını hatırlarlatarak, yine kaliteli ve bol ürün için gerekli olan suyun tahlilinin de Elmalı Ziraat Odası Toprak Analiz Laboratuvarında yapıldığını kaydetti.