Mahalleliyi sokağa döken yangın

Geride bıraktığımız pazar günü öğleden sonra saat 15.00 sularında Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi ASAT arka tarafındaki bir sokakta çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü, yürekleri ağızlara getirdi. Kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan Güzel ailesine ait ahşap evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede binayı ateş küpüne döndürdü. Kağıt ve naylonlar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın çevredeki binanın sövelerini de tutuşturunca korku katlandı. Olay yerine önce 2 itfaiye aracı gelirken, ardından 3 itfaiye aracı daha takviye amacıyla geldi. Uzun bir çabadan sonra yangın söndürülürken ahşap evden geriye birşey kalmadı. Yangında can kaybının olmaması mucize olarak değerlendirildi.