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Elmalı Belediye Meclisi cuma günü toplanıyor

Elmalı belediye Meclisi gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 10.00’da toplanıyor.

03 Mayis 2017 10:37
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Elmalı belediye Meclisi gündemdeki maddeleri  görüşüp karara bağlamak üzere 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 10.00’da toplanıyor. Meclis, 2016 Malı Yılı Belediye Bütçesi kesin hesabını değerlendirecek,  Karyağdı Mahallesinde bulunan sokaklara verilen isimleri oylayacak, norm kadro yönetmeliğine göre belediye kadrolarında değişiklik yapılmasının görüşecek. 
Meclis imarla ilgili konuları görüşerek toplantısını tamamlayacak.

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