Toros Gazetesi dile getirdi Ömer Paşa Camii’nin merdivenleri onarıldı

Tarihi Ömer Paşa Camii’nin merdivenleri tehlike oluşturuyordu. Tarihi caminin ana yola bakan merdiveninin basamaklarından bazılarının mermerlerinin kırıldığı , bu durumun da gerek cami cemaatinin, gerekse tarihi camiyi gezmek isteyenler için düşme tehlikesi oluşturduğu ile ilgili haberin gazetemizde yayınlanmasının ardından ilgili makamlar harekete geçti ve kırık basamakları onararak, merdivenleri kullanım açısından daha güvenli hale getirdiler.