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Toros Gazetesi dile getirdi Ömer Paşa Camii’nin merdivenleri onarıldı

Tarihi Ömer Paşa Camii’nin merdivenleri tehlike oluşturuyordu. Tarihi caminin ana yola bakan merdiveninin basamaklarından bazılarının mermerlerinin kırıldığı , bu durumun da gerek cami cemaatinin, gerekse tarihi camiyi gezmek isteyenler için düşme tehlikesi oluşturduğu ile ilgili haberin gazetemizde yayınlanmasının ardından ilgili makamlar harekete geçti ve kırık basamakları onararak, merdivenleri kullanım açısından daha güvenli hale getirdiler.

03 Mayis 2017 10:42
Yorum Sayısı :0  

Tarihi Ömer Paşa Camii’nin merdivenleri tehlike oluşturuyordu. Tarihi caminin ana yola bakan merdiveninin basamaklarından bazılarının mermerlerinin kırıldığı , bu durumun da gerek cami cemaatinin, gerekse tarihi camiyi gezmek isteyenler için düşme tehlikesi oluşturduğu ile ilgili haberin gazetemizde yayınlanmasının ardından ilgili makamlar harekete geçti ve kırık basamakları onararak, merdivenleri kullanım açısından daha güvenli hale getirdiler.  Cami cemaatinden bazı vatandaşlar, gereken duyarlılığı gösteren yöneticilere teşekkür ederek, “Şükür herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden gerekli çalışma yapıldı” dediler.





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