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Büyük ihale pazartesi

Yıllardan bu yana dillendirilen ancak 2017 yılına kadar konuşulmaktan öteye gitmeyen Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol projesi nihayet hayata geçiyor.

05 Mayis 2017 16:12
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Yıllardan bu yana dillendirilen ancak 2017 yılına kadar konuşulmaktan öteye gitmeyen Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol projesi nihayet hayata geçiyor. “Aslında Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol ihalesi” birkaç ay önce yapılacaktı. Fakat tam ihale aşamasında fark edilen teknik bir hatadan dolayı ihale iptal edildi. Ancak, 8 Mayıs Pazartesi günü Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol projesi yapım ihalesi yapılacak” diyen yetkililer, bu ihalenin yapılmasıyla beraber bir hayalin daha gerçeğe dönüşeceğini kaydettiler.
Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol projesinin hayata geçirilmesi konusunda Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in gayretleri son derece fazla oldu.

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