Büyük ihale pazartesi

Yıllardan bu yana dillendirilen ancak 2017 yılına kadar konuşulmaktan öteye gitmeyen Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol projesi nihayet hayata geçiyor. “Aslında Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol ihalesi” birkaç ay önce yapılacaktı. Fakat tam ihale aşamasında fark edilen teknik bir hatadan dolayı ihale iptal edildi. Ancak, 8 Mayıs Pazartesi günü Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol projesi yapım ihalesi yapılacak” diyen yetkililer, bu ihalenin yapılmasıyla beraber bir hayalin daha gerçeğe dönüşeceğini kaydettiler.

Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol projesinin hayata geçirilmesi konusunda Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in gayretleri son derece fazla oldu.



