Bölünmüş yol ihalesine 46 firma katıldı

Burdur Kızılkaya sapağından başlayan Korkuteli’den Elmalı‘ya buradan da Finike’ye kadar devam edecek toplam 154 kilometre’lik bölünmüş yolun 2017 yılı yatırım programına alınmasının ardından Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nde bugün ihale vardı.

Toros Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdültalip Güngör'ün de izlediği Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda gerçekleşen ihaleye toplamda 46 firma ve ortaklık oluşumunun dosyalarını sunarak ihaleye teklif verdikleri, bu tekliflerden 1 tanesinin teminat süresinin geçmiş olması sebebiyle geçersiz sayıldığı gözlendi.Başvuru dosyasındaki teklif eklerinin ihale komisyonu ve katılımcılar huzurunda tek tek açılarak kayıt altına alındığı ihalede verilen teklifler 183 milyon lira ile 108 milyon lira arasında değişti.

Eşik değer uygulamasına göre ihaleye teklif veren geçerli 45 başvuru dosyasından; en uygun teklifi veren iki firma 155 milyon 49 bin 372 lira 18 kuruş teklifiyle SDB Madencilik+Uluoba Ortaklığı ile 155 milyon 585 bin 752 lira 79 kuruş teklif veren Nesce İnşaat Firması oldu.

İhale edilen yolun karakteristik özelliği bitümlü sıcak karışım -bölünmüş yol şeklinde olacak. Yol yapımının Eylül ayı gibi başlayıp, 2020 yılında tamamen bitirilmiş olması hedefleniyor. Kızılkaya'dan Finike’ye kadar koridor oluşturacak modern bölünmüş yol, çevre illerin Antalya ile ulaşımı hızlı ve güvenli hale getirecek.