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Çevre kirliliğine DİKKAT !

Seracılığın hızla geliştiği Elmalı’da, sera atıklarının çevreye gelişi güzel atılması ciddi anlamda kirliliğe neden oluyor.

09 Mayis 2017 10:41
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Seracılığın hızla geliştiği Elmalı’da, sera atıklarının çevreye gelişi güzel atılması ciddi anlamda kirliliğe neden oluyor. Çobanisa Mahallesi’nden itibaren sera atıkları Korkuteli-Elmalı karayolunun kenarına atılmış durumda. Gereken tedbirlerin alınmaması ve seracıların çevre konusunda gereken duyarlılığa kavuşmamaları halinde Elmalı-Korkuteli karayolu çevresinin sera atıklarından oluşan çöplüğe döneceğini kaydeden bazı çevreci vatandaşlar, bu konuda ilgili kurumların harekete geçmesini istediler





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