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Elmalı-Finike karayolunda bölünmüş yol çalışmaları sürüyor

Elmalı-Finike karayolunun bölünmüş yol olması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Elmalı çıkışında Yakaçiftlik Mahallesi yakınlarında çalışmalar varolan bir tepenin yol seviyesine indirilmesi ve devamında çalışmalar sürüyor.

09 Mayis 2017 10:55
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Elmalı-Finike karayolunun bölünmüş yol olması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Elmalı çıkışında Yakaçiftlik Mahallesi yakınlarında çalışmalar varolan bir tepenin yol seviyesine indirilmesi ve devamında çalışmalar sürüyor. Yaz aylarında Finike ve Kumluca’dan gelen yazlıkçılar tarafından kullanılan yol, yoğun bir trafiğe sahip. Çalışmaların biran önce bitirilmesini arzulayan vatandaşlar, “Elmalı’da güzel şeyler oluyor. Elmalı- Finike karayolu bölünmüş yol oluyor. Böylece yol daha güvenli hale gelecek. Elmalı- Korkuteli  yolunda da çalışmaların biran önce başlamasını arzu etmekteyiz. Bu yol, Finike yolundan da önemli. Çünkü bu yol Elmalı’yı Antalya’ya bağlıyor.  Elmalı için Korkuteli yolunun bölünmüş yol olması hayati önem taşıyor” dediler.





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