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Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül resmen CHP
Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül resmen CHP’li oldu. Başkan Gül ve beraberindeki meclis üyelerinin rozetini CHP Lideri Kılıçdaroğlu taktı.
09 Mayis 2017 18:01
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Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. CHP grup toplantısında yapılan törende Başkan Gül’ün parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
Başkan Gül ile birlikte CHP’ye geçen Kemer Belediyesi meclis üyeleri Semih Top, Nurdan Aslı Bayar Ulukapı ve Özcan Çeliktaş ile Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Can’ın da rozeti Kılıçdaroğlu tarafından takıldı.
Başkan Gül’ün CHP’ye geçişi grup toplantısı salonunda da tezahüratlarla karşılandı. Başkan Gül’e sosyal medyadan da tebrikler yağdı. Gül’ün kişisel facebook sayfasındaki kutlama mesajları kısa süre içinde yüzlere ulaştı.
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