Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül resmen CHP

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül resmen CHP’li oldu. Başkan Gül ve beraberindeki meclis üyelerinin rozetini CHP Lideri Kılıçdaroğlu taktı.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. CHP grup toplantısında yapılan törende Başkan Gül’ün parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Başkan Gül ile birlikte CHP’ye geçen Kemer Belediyesi meclis üyeleri Semih Top, Nurdan Aslı Bayar Ulukapı ve Özcan Çeliktaş ile Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Can’ın da rozeti Kılıçdaroğlu tarafından takıldı.