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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliğinden Aranan 3 Şüpheli Yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliğinden Aranan 3 Şüpheli Yakalandı

09 Mayis 2017 20:24
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Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün deşifre edilerek, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda;

1-      Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında YAKALAMA kararı bulunan F.Ö. isimli şahıs Kocaeli ilinde yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır.

 2-      Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında YAKALAMA kararı bulunan KOSGEB Uzman Yardımcısı O.A.(28) isimli şahıs 04 Mayıs günü Manavgat ilçesinde bulunan bir otelde yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.

 

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