ANKET
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliğinden Aranan 3 Şüpheli Yakalandı
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün deşifre edilerek, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda;
1- Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında YAKALAMA kararı bulunan F.Ö. isimli şahıs Kocaeli ilinde yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır.
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