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Hanönü’nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Tarihi evleri ve manevi havasıyla insanlara ayrı bir huzur veren Elmalı’da, her biri en az 100 yıllık olan binalar ardısıra restore ediliyor.
26 Mayis 2017 17:34
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Tarihi evleri ve manevi havasıyla insanlara ayrı bir huzur veren Elmalı’da, her biri en az 100 yıllık olan binalar ardısıra restore ediliyor. Hanönü olarak bilinen bölgede başlayan restore çalışmalarında ilk önce ev ve dükkanların çatıları sil-baştan yeniden yapılıyor. Çatılardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından dış cephelerde çalışma yapılacak. Restore çalışmaları; Sosyal Güvenlik Hizmet Binası’nın oradan başlayıp, Türkiş Eczanesi’nden devamla Akın Reklama kadar gidiyor, Sancakdibi Fırınının oradan Helvacılık ve Demircilik’in dış cephesine bakan dükkanları içine alacak şekilde Ali Deniz’in Eczanesi’nden, yukarıya TEDAŞ’ın kullandığı binaya kadar olan dükkanların dış cephelerinin sokaklarla beraber düzenlenmesini içeriyor.
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