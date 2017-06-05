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Elmalı’da “Güvenli Trafik” uygulaması

Elmalı’da Trafik polisleri ve jandarma trafikten oluşan karma ekip ilçe girişinde “Güvenli Trafik” uygulaması yaptı.

05 Haziran 2017 13:29
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Elmalı’da Trafik polisleri ve jandarma trafikten oluşan karma ekip  ilçe girişinde “Güvenli Trafik” uygulaması yaptı. Yaz mevsimiyle birlikte turizm ve tatil sezonunun başlaması, tarımsal faaliyetlerin artması, festival ve diğer kültürel etkinliklerin fazlalaşması nedeniyle  karayolları üzerinde trafik yoğunluğunun önemli ölçüde arttığı gözlenirken, karayollarında trafik güvenliğinin  sağlanması ve trafik kazalarının önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önem arzediyor. 

 İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları trafik ekiplerinden oluşturan karma ekip, Türkiye genelinde olduğu gibi Elmalı’da da ilk uygulamasını yaparken, trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına daha fazla hassasiyet gösterip uymaları açısından uygulama sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunanlar tarafından da olumlu karşılandı.       





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