Elmalı’da “Güvenli Trafik” uygulaması

Elmalı’da Trafik polisleri ve jandarma trafikten oluşan karma ekip ilçe girişinde “Güvenli Trafik” uygulaması yaptı. Yaz mevsimiyle birlikte turizm ve tatil sezonunun başlaması, tarımsal faaliyetlerin artması, festival ve diğer kültürel etkinliklerin fazlalaşması nedeniyle karayolları üzerinde trafik yoğunluğunun önemli ölçüde arttığı gözlenirken, karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önem arzediyor.