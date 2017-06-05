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SGK İlçe Müdüründen gazetemize ziyaret
SGK Elmalı İlçe Müdürü Latif Mercan, personeli Selçuk Gümüşlü ile beraber gazetemize ziyarette bulundu.
05 Haziran 2017 17:45
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SGK Elmalı İlçe Müdürü Latif Mercan, personeli Selçuk Gümüşlü ile beraber gazetemize ziyarette bulundu. Gazetelerimiz sahibi Erkin Özgünsür’le görüşen ve Sosyal Güvelik Haftası süresince Elmalı’da yapılacak ziyaretler ve etkinlikler konusunda bilgi veren Müdür Mercan, gazetemize ziyaretinde bu kapsamda yapıldığını söyledi. Müdür Latif Mercan, Elmalı’da 800 civarında sigortalı işçi çalıştıran işverenin bulunduğunu, 2800-3000 civarında sigortalı çalışanın olduğunu kaydederek, çalışmalar hakkında bilgi aktardı
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