SGK Elmalı’da görev değişimi

21 Mayıs 2012 tarihinden bu yana 5 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu Elmalı Şube Müdürlüğü görevini başarı ile sürdüren Latif Mercan, Konya’nın Yunak İlçe SGK Müdürlüğü’ne atandı. Görev yaptığı süre içerisinde Elmalı SGK’nın kendi hizmet binasına kavuşması konusunda ciddi çalışmalarda bulunan ve Elmalı SGK’yı vatandaşın en memnun olduğu kurumlar arasına sokan Müdür Mercan, yeni görev yerine yakında gidecek. 5 yılı doldurduğu için mecburi rotasyona tabi tutulduğunu kaydeden Lafit Mercan, “Elmalı’yı çok sevdim. Görev sürem içerisinde yardım ve desteklerini gördüm, hissetim. Elmalı’da SGK Müdürü olarak görev yapmanın onurunu taşıyorum. Yeni hizmet yerim Konya Yunak. Elmalı’daki gibi Yunak’ta da aynı heyecanla çalışacağım” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda gazetemize ziyarette bulunan Latif Mercan’ın yerine Diyarbakır Hani ilçesinde görev yapan Yunus Çorum geliyor.