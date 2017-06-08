6 yeni midübüs Elmalılıları taşımaya hazır

Elmalı Belediyesi 6 yeni midübüs alarak, ilçe merkezi ile önceden köy olan sonradan mahallelere dönüştürülen yerleşim yerleri arasında toplu taşımacılığa çeki-düzen veriyor.

Elmalı Belediyesi 6 yeni midübüs alarak, ilçe merkezi ile önceden köy olan sonradan mahallelere dönüştürülen yerleşim yerleri arasında toplu taşımacılığa çeki-düzen veriyor.

İlçenin en önemli sorunları arasında yeralan toplu taşımacılık konusu Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in “Belediye uhdesinde bu işi çözün” talimatı ile yaklaşık 500 bin liraya 6 yeni midübüs alınarak ilk adım atıldı.

Şu anda belediyenin atölyelerinde bir yanda yeni duraklar yapılırken, diğer yanda bu durakların nerelere konulacağının sahada tespiti yapılıyor.

Muhtemelen bayram sonunda yeni alınan midübüslerin toplu taşım hizmetine başlaması hedeflenirken, belediye bünyesinde birde toplu taşım şefliği kurulması düşünülüyor.