Jeremy Menez Antalyaspor'da

Sezonu beşinci bitirerek Avrupa Kupaları'nı kıl payı kaçıran, önümüzdeki sezon için ise iddialı bir kadro kurarak zirveye oynayacak bir takım yaratma peşinde olan Antalyaspor, transfer sezonuna adeta bomba bir transferle giriş yaptı.

Daha önce PSG, Roma, Milan gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen 30 yaşındaki Jeremy Menez'le anlaşan Antalyaspor, transfer sezonunda adından söz ettireceğini ilk transferde belli etti.

Fransız futbolcu bugüne kadar çıktığı 429 maçta 75 gol ve 76 asistlik performans gösterdi.