Okula özlem

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sona ererken, her yıl olduğu gibi bu eğitim yılı sonunda da Elmalı protokolü, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılmak üzere Antalya’ya giden Belediye Başkanı Ümit Öztekin hariç tam kadro okullardaydı.