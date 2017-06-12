Okula özlem

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2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sona ererken, her yıl olduğu gibi bu eğitim yılı sonunda da Elmalı protokolü, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılmak üzere Antalya’ya giden Belediye Başkanı Ümit Öztekin hariç tam kadro okullardaydı.

12 Haziran 2017 15:05
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2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sona ererken, her yıl olduğu gibi bu eğitim yılı sonunda da Elmalı protokolü, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılmak üzere Antalya’ya giden Belediye Başkanı Ümit Öztekin hariç tam kadro okullardaydı. Kaymakam Gürbüz Saltaş başkanlığındaki protokolde bulunan Başsavcı Abdullah Akın Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak,  İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bekir Erol’dan oluşan grup bir yandan öğrencilerin karne törenlerindeki heyacanlarına ortak olurlarken, diğer yandan da öğrenci sıralarına oturarak, öğrencilik günlerine geri döndüler ve o günleri bir kez daha hatırladılar. 





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