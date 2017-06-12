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Elmalı İlçe Emniyeti önünde gerçeği aratmayan TATBİKAT
Elmalı İlçe Emniyeti önünde geçtiğimiz haftalarda yaşanan hareketlilik yürekleri ağızlara getirdi.
12 Haziran 2017 15:18
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Elmalı İlçe Emniyeti önünde geçtiğimiz haftalarda yaşanan hareketlilik yürekleri ağızlara getirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde polisler tarafından bir araç durdurulmuş ve içindeki kişilere müdahale edilerek etkisiz hale getirilmişti. Aslında olay bir tatbikattı. Durdurulan şüpheli araç bir polise aitti, araçtan inen sözde şüphelide polisti. Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personele bombalı araç saldırıları, terör örgütlerinin kullanabileceği yöntemler, yol kapama malzemelerinin yeri ve kullanımı konusunda Antalya Emniyet Müdürlüğünden gelen uzman personel tarafından uygulamalı eğitim verilirken, heyecan yaratan görüntülerde işte o uygulamaları eğitimdendi.
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