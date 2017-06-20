Hipertansiyon Hastaları Ramazan Ayında Dikkat

Ramazan ayının insanlara verdiği manevi haz birlik ve beraberlik duygusu ile kişiler bu ayı en verimli şekilde geçirmek, dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla oruç tutmak isterler diyen Uzm. Dr. Fulya Demir, “Ancak yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastaları Ramazan ayında dikkatli olmalıdırlar. Halk arasında tansiyon yükselmesi hastalığı da denilen hipertansiyon, kan basıncında meydana gelen yükselme olarak tanımlanır ve bu yükselme, belirtisiz ve sinsi bir seyir gösterebilir” dedi.

Hipertansiyonunun belirtilerini anlamanın güç olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Fulya Demir, “Belirtiler, çoğu zaman hiç anlaşılmadan sinsi bir şekilde, yıllarca devam edebilir. Hatta bazen hiçbir belirti vermeyen ama yüksek risk taşıyan hipertansiyon vakalarına rastlanır. Ancak vakaların küçük bir kısmında, ilk zamanlarda belli belirsiz baş ağrısı, baş dönmesi nöbetleri, zaman zaman burun kanamaları gibi belirtiler olabilir” dedi. Halk arasında tansiyon veya yüksek tansiyon denilen hipertansiyon vakalarının % 90 - % 95'inde sebep tam olarak bilinemez diyen Uzm. Dr. Fulya Demir, “Bu tip hipertansiyona tıp dilinde esansiyel hipertansiyon veya primer (birincil) hipertansiyon denir. Geri kalan % 5 veya % 10'luk hipertansiyon grubunda ise, altta yatan başka bir hastalık veya hastalıklar vardır. Bu hastalıklar, dolaylı olarak hipertansiyona sebep olur. Bu tip hipertansiyona da tıp dilinde sekonder (ikincil) hipertansiyon denilir. İkincil Hipertansiyonun en sık sebebi ise böbrek hastalıklarıdır” dedi.

Obezite, aşırı alkol tüketimi, ailede bulunan hipertansiyon, yüksek miktarda tuz tüketimi, yaş, stres, insülin direnci, düşük potasyum-magnezyum ve kalsiyum alımı hipertansiyon riskini

artırmaktadır diyen Uzm. Dr. Fulya Demir; “Kontrolsüz hipertansiyondan başlıca göz, böbrekler, kalp, beyin ve atardamarlar zarar görür. Hipertansiyon önüne geçilmezse atardamarlarda, kalpte ve böbreklerde ateroskleroz denilen ve damar yapılanmasında bozulma ile karakterize sorunlara yol açar. Daha da ileri giderek, halk arasında inme dediğimiz beyin rahatsızlığına veya kalp krizine kadar giden büyük problemlere de sebep olabilir. Bu sebeple hipertansiyon hastalarında kan basıncının sıkı kontrolü ve hipertansiyonun erken teşhisi hayati önem arz etmektedir” dedi.

Hipertansiyonu olan hastaların (özellikle çoklu ilaç kullanımı ve eşlik eden kronik hastalıkları (böbrek yetmezliği başta olmak üzere bulunan kişilerin) ramazan ayında oruç tutmaya başlamadan önce doktoruna başvurması, rutin tetkik ve kontrollerini yaptırması, doktorundan ilaçlarının kullanım düzeni ile ilgili bilgi ve tavsiyeleri almasının önemine değinen Fulya Avcı Demir; “Hipertansiyon hastalarının oruç tutarken özellikle şu önerilere uymaları faydalı olacaktır dedi ve sıraladı “İftariyelikler ve sahur yemekleri tuzsuz tüketilmeli, turşu ve benzeri salamura edilmiş gıdalardan uzak durulmalı, hazır ayranların yüksek oranda tuz içerdiği unutulmamalı bu sebeple ev yapımı ayran tercih edilmeli, kavurma, pastırma, sucuk gibi şarküteri ürünlerinin tuz içeriği yüksek olduğundan bu besinler fazla tüketilmemeli, yeşil yapraklı salata ve sebzelerin tansiyonu düşürmede yararlı olduğu unutulmayarak iftar sofralarında salata ve yeşillik bulundurulmalı, potasyum içeriği yüksek olan besinler (kurutulmuş meyve ve sebzeler, kavun ve kayısı gibi meyveler, ıspanak, maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı bitkiler, kuru baklagiller) tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olduğu için bol tüketilmeli, kuruyemişler yüksek tuz içeriği nedeniyle tercih edilmemeli, ekmeği tuzsuz tüketmesi gerekenlerin ramazan pidesinde bol tuz bulunduğunu hatırlayarak ona göre tüketmeli, ramazan sofralarına özgü olarak hazırlanan veya hazır olarak satın alınan tatlı, pasta, kek, kurabiye gibi ürünlerde bulunan kabartma tozunun tansiyonu etkileyeceği unutulmamalı, gün boyu susuz kalan vücudun sıvı gereksinimi iftardan sahura kadar geçen sürede mutlaka karşılanmalıdır.”