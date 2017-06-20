Elmalı'nın acı kaybı

Kıbrıs/Lefke'ye bağlı Gaziveren köyünde dün öğleden sonra, serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Nuşura Çevik, boğularak hayatını kaybetti. Afrodit Sitesi Sahili'nde meydana gelen olayda Çevik'in denizde yüzdüğü sırada dalgalar sebebiyle kontrolü kaybettiği ve dalgaların Çevik'i 20 metre kadar açığa sürüklediği belirtildi. Başta arkadaşları olmak üzere, Elmalılıları yasa boğan Nuşura Çevik'e biz de Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.