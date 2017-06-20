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Elmalı'nın acı kaybı
2015 yılında eski adı Anadolu Lisesi, şimdiki adı İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi'nden mezun olan Nuşura Çevik isimli genç kız, Kıbrıs'ta hayatını kaybetti.
20 Haziran 2017 15:57
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Kıbrıs/Lefke'ye bağlı Gaziveren köyünde dün öğleden sonra, serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Nuşura Çevik, boğularak hayatını kaybetti. Afrodit Sitesi Sahili'nde meydana gelen olayda Çevik'in denizde yüzdüğü sırada dalgalar sebebiyle kontrolü kaybettiği ve dalgaların Çevik'i 20 metre kadar açığa sürüklediği belirtildi. Başta arkadaşları olmak üzere, Elmalılıları yasa boğan Nuşura Çevik'e biz de Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.
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