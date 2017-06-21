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ELMALI T TİPİ KAPALI-AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İÇİN İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Elmalı İlçesi, Bozhüyük Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak olan bir adet T Tipi Kapalı, bir adet Açık Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere iki adet Ceza İnfaz Kurumu için inşaat çalışmaları yüklenici firma tarafından başlatıldı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın ÇİÇEK ve cezaevi Savcısı Aytaç ŞENER şantiye alanında incelemelerde bulundu

21 Haziran 2017 12:26
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İnşaat çalışmaları bu ay başlayan ceza infaz kurumu, 700 günlük proje süresi sonunda 2019 yılında hizmete hazır olacak. Günlük 800-1000 ziyaretçi gelmesi beklenen cezaevine ulaşım için yeni bir yol yapılacak. Elmalı Devlet Hastanesi yakınlarından cezaevine kadar ulaşan yaklaşık 6700 m. lik yeni yol için çalışmalar 2017 yılı sonuna kadar başlayacak.

Toplamda 408.000 m2 alan üzerine kurulan ceza infaz kurumu kompleksinde, 60,000 m2 kapalı alan bulunacak, bunun 17.000 m2'sini cezaevi ana binaları oluşturacak.

Hem açık hem de kapalı ceza infaz kurumunu içerisinde barındıran projede, yaklaşık 200 personelin görev yapacağı bir jandarma karakolu da bulunuyor.

Mahkum kapasitesi 650 olarak tayin edilen yeni infaz kurumunda, gerek görülmesi halinde kapasite 1800'e kadar arttırılabilecek. Bir o kadar da açık ceza infaz kurumunda mahkum barındırılması planlanmakta. Ayrıca yerleşkede mahkumlarımızın iştirakiyle değişik sanayi faaliyetleri de planlanmaktadır.  Ceza infaz kurumunun sadece kapalı ceza infaz kurumu kısmında yaklaşık 300 personelin çalışacağı öngörülüyor

Cezaevinde çalışacak personel için Elmalı İlçesi Yeni Mahalle mevkiinde toplamda 160 lojman yapılacak. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanan lojmanlarda; ebeveyn banyosu, ferah odalar, balkonlar standart olarak bulunurken, 3+1 ve 140 m2 olarak tasarlanan lojmanların yapımı, cezaevi ile aynı süre içerisinde tamamlanacak.






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