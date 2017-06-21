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Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın ÇİÇEK'ten Elmalılı Gençlere Çağrı

Ceza İnfaz Kurumu için çalışmaları için yüklenici firma tarafından başlatılan inşaat çalışmalarına incelemelerde bulunan Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın ÇİÇEK, Elmalılı gençlere çağrıda bulundu.

21 Haziran 2017 12:38
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Elmalı İlçesi, Bozhüyük Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak olan bir adet T Tipi Kapalı, bir adet  Açık Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere iki adet Ceza İnfaz Kurumu için çalışmaları için yüklenici firma tarafından başlatılan inşaat çalışmalarına incelemelerde bulunan Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın ÇİÇEK, Elmalılı gençlere çağrıda bulundu.

Mahkum kapasitesi 650 olarak tayin edilen, gerek görülmesi halinde 1800'e kadar arttırılabilecek infaz kurumunda sadece kapalı ceza infaz kurumu kısmında yaklaşık 300 personelin çalışacağı öngörülüyor. 

Ceza infaz kurumu kompleksi ile ilgili olarak Elmalı Belediye Başkanı Ümit ÖZTEKİN ile birlikte şantiye alanında incelemelerde bulunan Abdullah Akın ÇİÇEK, ceza evine 2 yıl sonra alınacak infaz koruma memuru sayısını hatırlatarak, Elmalı gençlerine infaz koruma memuru alımları için cezaevinin faaliyete geçmesi ile birlikte süreci takip etmeleri ve başvuruda bulunmalarını tavsiye etti. 

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Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın ÇİÇEK'ten Elmalılı Gençlere Çağrı



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