Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kamuoyu açıklaması

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaparak, Elmalı Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan C.Ü adlı vatandaşın hastanede ölmesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada " Meydana gelen olay her yönü ile Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirmeye alınmıştır. Şahsın ölümünde cezaevi personeli, hastane personeli veya başka bir kişi kusuru ya da ihmalin olup olmadığı hususları Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıntılarıyla soruşturulmaktadır" denildi

22 Haziran 2017 16:22
Yorum Sayısı :0  

İlçemiz Kapalı Ceza İnfaz kurumunda hükümlü olarak bulunan C. Ü. adlı şahsın 19/06/2017 tarihinde kaldırıldığı Elmalı Devlet Hastanesinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak bir kısım basın kuruluşlarında, olayın Cezaevi personeli veya Hastane personelinin ihmali nedeniyle olabileceği manasını taşıyan haberler yayınlandığı görülmüştür.

 Hükümlünün, rahatsızlığı nedeniyle 19/06/2017 tarihinde cezaevinden Elmalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, Elmalı Devlet Hastanesinde yapılan tetkik ve muayene sonucunda mahkumun ileri tetkik ve tedavi için daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmek üzere hazırlandığı ancak bu aşamada iken sevk işlemi gerçekleştirilemeden vefat ettiği tespit edilmiştir. 

Olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup maktul üzerinde gerekli ölü muayene ve otopsi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen olay her yönü ile Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirmeye alınmıştır. Şahsın ölümünde cezaevi personeli, hastane personeli veya başka bir kişi kusuru ya da ihmalin olup olmadığı hususları Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıntılarıyla soruşturulmaktadır.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Başkan Ümit Öztekin, “Belediye Parkına ya da Fethiye Caddesine 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adı verilmesi şık düşer
Metoroloji’den sıcak hava uyarısı
Elmalı, Uluslararası bir organziasyona daha ev sahipliği yapıyor
Elmalı Belediye Meclisi yarın önemli konuları görüşecek
Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Müyesser Karagöz atandı
Eski Devlet Hastanesi’nin bulunduğu alana sağlık tesisi mi uygun, yeşil alan mı ?
Başkan Öztekin, beş encümen üyesinden biri seçildi!
Önce Açılış, Sonra Çocuklara Hediye
Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kamuoyu açıklaması
Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın ÇİÇEK'ten Elmalılı Gençlere Çağrı



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.