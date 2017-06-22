Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kamuoyu açıklaması

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaparak, Elmalı Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan C.Ü adlı vatandaşın hastanede ölmesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada " Meydana gelen olay her yönü ile Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirmeye alınmıştır. Şahsın ölümünde cezaevi personeli, hastane personeli veya başka bir kişi kusuru ya da ihmalin olup olmadığı hususları Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıntılarıyla soruşturulmaktadır" denildi

İlçemiz Kapalı Ceza İnfaz kurumunda hükümlü olarak bulunan C. Ü. adlı şahsın 19/06/2017 tarihinde kaldırıldığı Elmalı Devlet Hastanesinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak bir kısım basın kuruluşlarında, olayın Cezaevi personeli veya Hastane personelinin ihmali nedeniyle olabileceği manasını taşıyan haberler yayınlandığı görülmüştür.

Hükümlünün, rahatsızlığı nedeniyle 19/06/2017 tarihinde cezaevinden Elmalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, Elmalı Devlet Hastanesinde yapılan tetkik ve muayene sonucunda mahkumun ileri tetkik ve tedavi için daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmek üzere hazırlandığı ancak bu aşamada iken sevk işlemi gerçekleştirilemeden vefat ettiği tespit edilmiştir.

Olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup maktul üzerinde gerekli ölü muayene ve otopsi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Meydana gelen olay her yönü ile Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirmeye alınmıştır. Şahsın ölümünde cezaevi personeli, hastane personeli veya başka bir kişi kusuru ya da ihmalin olup olmadığı hususları Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıntılarıyla soruşturulmaktadır.